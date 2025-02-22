24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? 24 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak?
İstanbul’da eğitim öğretim faaliyetlerine 20 Şubat perşembe ve 21 şubat cuma günü ara verildi. İstanbul’da kar yağışı cumartesi günü devam ederken gözler okullara çevrildi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası sebebiyle geride bıraktığımız hafta toplam 34 ilde okullar tatil oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hava durumuna dikkat çeken Gül, Pazartesi gününe dikkat çekti. Peki Pazartesi günü okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, konuyla ilgili yapılan son açıklama…
İstanbul’da perşembe ve cuma günü okulların tatil olması kararı alınırken yurt genelinde etkili kar yağışı devam ediyor. Özellikle İstanbul’da kar yağışının tipi şekline yaşanması beklenirken hafta sonu da bölge bölge kar yağışı devam ediyor. Üç gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için İstanbul’da ve diğer illerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Okulların tatil olmasına ilişkin kararlar, o ilin valilikleri tarafından alınıyor. İstanbul Valisi Davut Gül ise Pazartesi günüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hava durumu tahminleri, ulaşım ve diğer faktörler dikkate alınarak okulların tatil olmasına karar veriliyor. Milyonlarca İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin eğitim aldığı megakent İstanbul’da ise özellikle cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İşte, kar tatiline ilişkin detaylar…