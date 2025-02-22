24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? 24 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak?

İstanbul’da eğitim öğretim faaliyetlerine 20 Şubat perşembe ve 21 şubat cuma günü ara verildi. İstanbul’da kar yağışı cumartesi günü devam ederken gözler okullara çevrildi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası sebebiyle geride bıraktığımız hafta toplam 34 ilde okullar tatil oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hava durumuna dikkat çeken Gül, Pazartesi gününe dikkat çekti. Peki Pazartesi günü okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, konuyla ilgili yapılan son açıklama…

24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? 24 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? - 1

İstanbul’da perşembe ve cuma günü okulların tatil olması kararı alınırken yurt genelinde etkili kar yağışı devam ediyor. Özellikle İstanbul’da kar yağışının tipi şekline yaşanması beklenirken hafta sonu da bölge bölge kar yağışı devam ediyor. Üç gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için İstanbul’da ve diğer illerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Okulların tatil olmasına ilişkin kararlar, o ilin valilikleri tarafından alınıyor. İstanbul Valisi Davut Gül ise Pazartesi günüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hava durumu tahminleri, ulaşım ve diğer faktörler dikkate alınarak okulların tatil olmasına karar veriliyor. Milyonlarca İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin eğitim aldığı megakent İstanbul’da ise özellikle cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İşte, kar tatiline ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? 24 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? - 2

VALİ GÜL HAVA DURUMUNA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da Pazartesi günü okulların durumuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Vali Gül "Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız" açıklamasını yaptı.

24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? 24 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? - 3

İSTANBUL’DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da perşembe ve cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken cumartesi ve pazar günü öğrenciler, haftalık tatilllerini yapacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre İstanbul’da cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor.

24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? 24 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? - 4

Pazartesi günü de okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. İstanbul Valiliği, okulların tatil olması kararını alırken ulaşım, hava durumu tahminleri ve diğer birçok faktörü dikkate alıyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından okulların durumuna ilişkin açıklama yapılacak. 

24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? 24 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? - 5

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

İstanbul’da Çarşamba günü başlayan kar yağışı, cuma günü etkisini hissettirmeye devam ediyor. Kar yağışının üç gün boyunca sürmesi beklenirken pazartesi günü etkisini yitirmesi bekleniyor. Salı günü ise İstanbul’da buzlanma bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, açıklamasında İstanbul’da kar yağışı için cuma gününe vurgu yaparken, kar yağışıyla birlikte fırtına çıkacağını aktardı. Pazar günü kar yağışının etkisini azaltacağını ifade eden Dilek Çalışkan “ “Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve boğaz hattında daha etkili olacak.” diye konuştu.

24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde? 24 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? - 6

34 İLDE OKULLAR TATİL OLDU

21 Şubat cuma günü, yurt genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle toplam 34 okulda eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Öğrenci nüfusunun en fazla olduğu İstanbul’da okullar tatil olurken Ankara ve İzmir gibi illerde eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Kar tatili olan iller ise şu şekilde;

İstanbul, Bursa, Muş, Ordu, Sinop, Şırnak, Iğdır, Giresun, Ağrı, Malatya, Hakkari, Rize, Ardahan, Kars, Bartın, Bolu, Erzincan, Bitlis, Elazığ, Bingöl, Yozgat, Artvin, Düzce, Van, Kastamonu, Çanakkale, Tokat, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Sivas, Çorum, Konya, Bayburt

DAHA FAZLA GÖSTER