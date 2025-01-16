24 yaşındaki genç bahçesinde hobi olarak başladı: Şimdi tavuk çiftliği olarak faaliyet gösteriyor

Hedefinin ilk etapta Bilecik'e yakın şehirler ardından Türkiye pazarına girmek olduğunu anlatan Oğuzhan Kurt, "Uluslararası Lojistik Yönetimi mezunuyum. Mezuniyetten sonra evimizin bahçesinde hobi olarak başladığım tavuk bakımına bir araştırma içerisine girdim ve bu işletmeyi kurma kararı aldım. Ailemin de ticaretten gelmesi bana çok destek ve faydası oldu. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce 11 dönümlük arazi temin ettik. Sondajla suyumuzu çıkarttık. Daha sonra kendi imkanlarımızla bu tesisin inşaatına başladık. Yaklaşık 365 metrekarelik bir alan içerisinde 3 bin tane hayvana sahibiz. Bu bölgenin tek gezen tavuk çiftliği olarak faaliyet gösteriyoruz.



