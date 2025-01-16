24 yaşındaki genç bahçesinde hobi olarak başladı: Şimdi tavuk çiftliği olarak faaliyet gösteriyor
Bilecik’te evinin bahçesinde hobi olarak yumurta için tavuk yetiştirmeye başlayan 24 yaşındaki üniversite mezunu genç girişimci şimdi 11 dönümlük arazi içerisine 3 bin adet tavuktan günlük yumurta üretimi yapıyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Poyra Köyü'nden 11 dönümlük arazi içerisine 365 metrekare alana çiftliği kurduğunu anlatan Oğuzhan Kurt, bu bölgede tek gezen tavuk çiftliği olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.