24 yaşındaki genç kadının acı hikayesi: Tek geliri 10 bin TL; kızının iyileşmesi için bir umut ışığı bekliyor

Hastane çıkışını verdikten sonra sigortası, bütün güvenceleri raporları iptal oldu. Bütün malzemelerini parayla almaya çalışıyoruz. Bu halde 4 yıldır mücadele ediyoruz. Kızım 7 yıl önce evlenmişti. Kazadan önce ayrılmıştı. Şu anda 7 yaşında bir kız torunum var. Ona da ben bakıyorum. Şu anda 10 bin lira bakım parası alıyorum. Başka bir gelirim yok. Evim kira. Kızımın belki bir çaresi vardır. Hastam, torunum ve oğlumla beraber yaşam mücadelesi veriyoruz. Bize uzanacak yardım elini bekliyoruz" dedi.