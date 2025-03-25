24 yaşındaki genç kadının acı hikayesi: Tek geliri 10 bin TL; kızının iyileşmesi için bir umut ışığı bekliyor
Samsun'un Bafra ilçesinde yatağa mahkum yaşayan 24 yaşındaki genç kadın, kendine uzanacak bir yardım elini bekliyor. 24 yaşındaki Ayşenur Yiğit, 2017 yılında 17 yaşındayken bir evlilik yaşadı. Bu evlilikten bir kız çocuğu oldu. Kısa süren evliliğin sonunda eşinden ayrılan genç kadın, 2019 yılında Trabzon Fatih Devlet Hastanesinde işçi olarak çalışmaya başladı.
İşe başlayalı 8 ay olan Yiğit, arkadaşının otomobili ile işe giderken geçirdikleri kaza sonrası ağır yaralandı. Trabzon Farabi Devlet Hastanesinde 2 ay, Samsun Eğitim ve Araştırma ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 1 yıl tedavi gördü. Yatalak olan genç kadına Samsun'un Bafra ilçesinde annesi tarafından bakılıyor.