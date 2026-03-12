240 kiloluk obezite hastası için ekipler seferber oldu: Vinçle indirilip, hastaneye götürüldü

Yaklaşık 240 kilogram ağırlığındaki Maaz'ın, yaşadığı binanın yedinci katta bulunan dairesinden çıkarılmasının güç olması nedeniyle tahliye için ek ekipler görevlendirildi.

Bu kapsamda Sultangazi 8 No'lu ASHİ ekibi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olay yerine sevk edildi. Tahliye çalışmasına itfaiye ekipleri ile AFAD da destek verdi.

Çalışma kapsamında Maaz'ın bulunduğu odanın penceresi itfaiye ekipleri tarafından söküldü. Ardından olay yerine getirilen sepetli vinç yardımıyla sağlık ve kurtarma ekipleri yedinci kata ulaştı.