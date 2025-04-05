25, 50 ve 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı: 1 saat içerisinde tükendi

"İLK KEZ BÖYLE BİR TURNA GÖRDÜK"

Balık ustası Hüseyin Aksoy (55) ise ilk kez böyle bir balık gördüklerini ifade ederek, "Diyarbakır'da ilk kez böyle bir balık gördük. 35-40 yıldır bu işin içindeyim. İlk kez böyle bir turna gördük. Çok güzel ve tadı da güzeldir. Kime verdiysek, her zaman bu balığı istiyor. Şu anda müşterilerimiz kesim için bekliyor. Balığımızı sattık. Müşterilerimiz arayıp, 'Balığı kesin, almaya geliyoruz' dediler" diye konuştu.