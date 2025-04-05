25, 50 ve 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı: 1 saat içerisinde tükendi
Diyarbakır'da balık işletmecisi Özgür Altaş (28), kuzenleri ile birlikte Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 25, 50 ve 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı. Altaş'ın yakaladığı balıklar, 1 saat içerisinde tükendi.
Balık restoranı işletmecisi Özgür Altaş, kuzenleri ile birlikte gittiği Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 25, 50 ve 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı. Altaş'ın işletmesine getirip sosyal medya hesabından paylaştığı balıklar, yaklaşık 1 saat içerisinde tükendi.