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25 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

25 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 25 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    25 ARALIK 336

    25 ARALIK 336
    İlk ''Noel kutlaması'' Roma'da yapıldı.
  • 2

    25 ARALIK 1522

    25 ARALIK 1522
    Rodos, Osmanlı egemenliğine geçti.
  • 3

    25 ARALIK 1638

    25 ARALIK 1638
    Osmanlı orduları Bağdat'a girdi.
  • 4

    25 ARALIK 1921

    25 ARALIK 1921
    Gaziantep düşman işgalinden kurtuldu.
  • 5

    25 ARALIK 1926

    25 ARALIK 1926

    Japonya imparatoru Yoşito'nun ölümü üzerine oğlu Hirohito, imparator oldu. 

  • 6

    25 ARALIK 1936

    25 ARALIK 1936
    Şark Demiryolları, hükümet tarafından satın alındı.
  • 7

    25 ARALIK 1950

    25 ARALIK 1950
    Türkiye'deki ilk özel galerilerden Maya Sanat Galerisi, İstanbul Beyoğlu'nda Adalet Cimcoz tarafından açıldı.
  • 8

    25 ARALIK 1952

    25 ARALIK 1952
    Said Nursi'nin yargılanmasına başlandı.
  • 9

    25 ARALIK 1963

    25 ARALIK 1963
    Kıbrıs'ta EOKA, adanın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi.
  • 10

    25 ARALIK 1972

    25 ARALIK 1972
    Nikaragua'daki depremde 10 bin kişi öldü.
  • 11

    25 ARALIK 1973

    25 ARALIK 1973
    İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Ankara'da 89 yaşında vefat etti.
  • 12

    25 ARALIK 1976

    25 ARALIK 1976
    Hacdan dönerken gemilerinin batması sonucu 100 Müslüman öldü.
  • 13

    25 ARALIK 1977

    25 ARALIK 1977
    Charlie Chaplin (Şarlo) öldü.
  • 14

    25 ARALIK 1985

    25 ARALIK 1985

    Türkiye'nin ilk hayali ihracat davası sonuçlandı. Yahya Demirel, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • 15

    25 ARALIK 1989

    25 ARALIK 1989
    Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena idam edildi.
  • 16

    25 ARALIK 1991

    25 ARALIK 1991

    Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikail Gorbaçov, istifa etti. 

  • 17

    25 ARALIK 2013

    25 ARALIK 2013
    Mısır Bakanlar Kurulu, Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) "terör örgütü" ilan etti. Kararın ardından İhvan üyesi 54 kişi gözaltına alındı.
  • 18

    25 ARALIK 2016

    25 ARALIK 2016
    Mısır Bakanlar Kurulu, Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) "terör örgütü" ilan etti. Kararın ardından İhvan üyesi 54 kişi gözaltına alındı.
  • 19

    25 ARALIK 2016

    25 ARALIK 2016
    Latin Amerika ülkesi Şili'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bölgede yaşayan 4 bin kişi tahliye edildi.
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