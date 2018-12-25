25 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
25 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 25 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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25 ARALIK 336İlk ''Noel kutlaması'' Roma'da yapıldı.
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25 ARALIK 1522Rodos, Osmanlı egemenliğine geçti.
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25 ARALIK 1638Osmanlı orduları Bağdat'a girdi.
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25 ARALIK 1921Gaziantep düşman işgalinden kurtuldu.
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25 ARALIK 1926
Japonya imparatoru Yoşito'nun ölümü üzerine oğlu Hirohito, imparator oldu.
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25 ARALIK 1936Şark Demiryolları, hükümet tarafından satın alındı.
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25 ARALIK 1950Türkiye'deki ilk özel galerilerden Maya Sanat Galerisi, İstanbul Beyoğlu'nda Adalet Cimcoz tarafından açıldı.
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25 ARALIK 1952Said Nursi'nin yargılanmasına başlandı.
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25 ARALIK 1963Kıbrıs'ta EOKA, adanın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi.
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25 ARALIK 1972Nikaragua'daki depremde 10 bin kişi öldü.
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25 ARALIK 1973İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Ankara'da 89 yaşında vefat etti.
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25 ARALIK 1976Hacdan dönerken gemilerinin batması sonucu 100 Müslüman öldü.
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25 ARALIK 1977Charlie Chaplin (Şarlo) öldü.
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25 ARALIK 1985
Türkiye'nin ilk hayali ihracat davası sonuçlandı. Yahya Demirel, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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25 ARALIK 1989Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena idam edildi.
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25 ARALIK 1991
Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikail Gorbaçov, istifa etti.
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25 ARALIK 2013Mısır Bakanlar Kurulu, Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) "terör örgütü" ilan etti. Kararın ardından İhvan üyesi 54 kişi gözaltına alındı.
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25 ARALIK 2016Mısır Bakanlar Kurulu, Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) "terör örgütü" ilan etti. Kararın ardından İhvan üyesi 54 kişi gözaltına alındı.
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25 ARALIK 2016Latin Amerika ülkesi Şili'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bölgede yaşayan 4 bin kişi tahliye edildi.