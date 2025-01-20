25 bin nüfuslu ilçede 5 yılda devlet desteğiyle 118 sera kuruldu: Ürünleri satarak geçimini sağlıyor

Bu mevsimde özellikle marul ve roka, yazın ise salatalık, biber ve patlıcan ekiyorum. 5 yıldır kurduğum serada en çok domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi ürünler yetişiyor. Burada elde edilen ürünleri ilçedeki işyerlerine satarak ailemi bu şekilde geçindiriyorum. Çok güzel bir iş. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.