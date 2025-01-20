25 bin nüfuslu ilçede 5 yılda devlet desteğiyle 118 sera kuruldu: Ürünleri satarak geçimini sağlıyor
Hakkari'nin Irak sınırındaki 25 bin nüfuslu Derecik ilçesinde, son 5 yılda devlet desteği ile 118 sera kuruldu. İlçedeki seralarda geçen yıl 780 ton domates, salatalık ve biber, 118 bin kök marul ile 40 bin kök roka ve maydanoz yetiştirildi. Devletin verdiği destekle evinin önüne sera kuran Behçet Sönmez (40), yılda iki kez ürün elde ettiğini söyledi.
Irak sınırındaki 25 bin nüfuslu 760 rakımdaki Derecik ilçesinde, bölgede huzurun sağlanması ile birlikte tarım ve hayvancılık faaliyetleri de hız kazandı.