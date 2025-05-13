25 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. 25 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

25 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bugün ilk saatlerden itibaren Malatya, Elazığ, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güneyi ile Diyarbakır, Siirt ve Batman'da aralıklı, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

25 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 2

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR BEKLENİYOR

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantap'in batısı ve Kilis'te yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

25 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 3

25 İLE SARI KODLU UYARI

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Adana, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis, Osmaniye

25 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 4

BUGÜN HAVA DURUMU

25 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 5

ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

25 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 6

PERŞEMBE HAVA DURUMU

25 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 7

CUMA HAVA DURUMU

25 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 8

CUMARTESİ HAVA DURUMU

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