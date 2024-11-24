25 Kasım kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil olacak mı? Okullar tatil mi?

AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün itibarıyla 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu", yarın ise 16 şehre "sarı", 13 şehre "turuncu" kodla yağış uyarısı verildiği belirtildi. Peki, yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullara kar tatili olacak?

25 Kasım kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil olacak mı? Okullar tatil mi? - 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun büyük bölümü için "turuncu" ve "sarı" kod ile yağış uyarısı verdi. Bu gelişmenin ardından çok sayıda öğrenci de kar tatili araştırmalarına başladı.

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25 Kasım kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil olacak mı? Okullar tatil mi? - 2

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Valiliklerden kar tatili kararı çıkması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

25 Kasım kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil olacak mı? Okullar tatil mi? - 3

METEOROLOJİ UYARDI


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, doğu bölgelerde görülecek yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Bingöl, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleriyle Kars ve Ağrı'nın batı, Van'ın güney ve Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli olacak.

Karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışlar Siirt ve Şırnak'ın batısında ise kuvvetli sağanak olarak görülecek.

Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağışlar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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