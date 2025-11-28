2,5 kilometrelik sahil şeridi karavan parkına döndü, Mahalleliden "kullanamıyoruz" isyanı

28.11.2025 15:10

DHA

Beylikdüzün'deki yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridini dolduran 700’e yakın karavan, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

2,5 kilometrelik sahil şeridi karavan parkına döndü, Mahalleliden "kullanamıyoruz" isyanı
DHA

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’nde yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridi boyunca park eden karavan sayısı 700’e yaklaşınca, mahalle sakinlerinin tepkisi artı. 

 

2,5 kilometrelik sahil şeridi karavan parkına döndü, Mahalleliden "kullanamıyoruz" isyanı 1
DHA

Sahilin her geçen gün daha fazla karavanla dolduğunu belirten vatandaşlar, alanı kullanamaz hâle geldiklerini söyleyerek yetkililere çözüm çağrısı yaptı. Karavanların sıralandığı sahil şeridi havadan da görüntülendi.

2,5 kilometrelik sahil şeridi karavan parkına döndü, Mahalleliden "kullanamıyoruz" isyanı 2
DHA

Mahalle sakinleri, karavan kullanıcılarının sahilde çöp bıraktığını, çevreyi kirlettiğini ve alanı adeta kendi yaşam alanlarına dönüştürdüğünü öne sürdü.

 

2,5 kilometrelik sahil şeridi karavan parkına döndü, Mahalleliden "kullanamıyoruz" isyanı 3
DHA

Ailesiyle sahilde vakit geçiremediğini söyleyen Ali Öksüz, “Her geçen gün sayısı artan karavanlar yüzünden sahili kullanmamız ciddi şekilde engellendi. Çöpler bırakılıyor, sahil kötü kullanılıyor. Karavan sahipleri buraya adeta mahalle kurdu. Bu sahili kullanma hakkından mahrumuz” dedi.

 

 

2,5 kilometrelik sahil şeridi karavan parkına döndü, Mahalleliden "kullanamıyoruz" isyanı 4
DHA

Öksüz, son yıllarda karavan sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Başlangıçta birkaç karavan vardı; şimdi sayının 700’e çıktığı söyleniyor. Kış aylarında daha da artıyor. Bazıları deprem gerekçesiyle tuttuğunu söylüyor ama burası en riskli bölgelerden biri. Sahili vatandaş olarak rahatça kullanamıyoruz” diye konuştu.

 

2,5 kilometrelik sahil şeridi karavan parkına döndü, Mahalleliden "kullanamıyoruz" isyanı 5
DHA

Mahalle sakinleri, ücretsiz olarak park ettikleri belirtilen karavanların hem görüntü kirliliği yarattığını hem de kamusal alanı işgal ettiğini savunarak, belediyeden düzenleme talep etti.