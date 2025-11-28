2,5 kilometrelik sahil şeridi karavan parkına döndü, Mahalleliden "kullanamıyoruz" isyanı
28.11.2025 15:10
DHA
Beylikdüzün'deki yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridini dolduran 700’e yakın karavan, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.
Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’nde yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridi boyunca park eden karavan sayısı 700’e yaklaşınca, mahalle sakinlerinin tepkisi artı.
Sahilin her geçen gün daha fazla karavanla dolduğunu belirten vatandaşlar, alanı kullanamaz hâle geldiklerini söyleyerek yetkililere çözüm çağrısı yaptı. Karavanların sıralandığı sahil şeridi havadan da görüntülendi.
Mahalle sakinleri, karavan kullanıcılarının sahilde çöp bıraktığını, çevreyi kirlettiğini ve alanı adeta kendi yaşam alanlarına dönüştürdüğünü öne sürdü.
Ailesiyle sahilde vakit geçiremediğini söyleyen Ali Öksüz, “Her geçen gün sayısı artan karavanlar yüzünden sahili kullanmamız ciddi şekilde engellendi. Çöpler bırakılıyor, sahil kötü kullanılıyor. Karavan sahipleri buraya adeta mahalle kurdu. Bu sahili kullanma hakkından mahrumuz” dedi.
Öksüz, son yıllarda karavan sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Başlangıçta birkaç karavan vardı; şimdi sayının 700’e çıktığı söyleniyor. Kış aylarında daha da artıyor. Bazıları deprem gerekçesiyle tuttuğunu söylüyor ama burası en riskli bölgelerden biri. Sahili vatandaş olarak rahatça kullanamıyoruz” diye konuştu.
Mahalle sakinleri, ücretsiz olarak park ettikleri belirtilen karavanların hem görüntü kirliliği yarattığını hem de kamusal alanı işgal ettiğini savunarak, belediyeden düzenleme talep etti.