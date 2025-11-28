2,5 kilometrelik sahil şeridi karavan parkına döndü, Mahalleliden "kullanamıyoruz" isyanı

Öksüz, son yıllarda karavan sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Başlangıçta birkaç karavan vardı; şimdi sayının 700’e çıktığı söyleniyor. Kış aylarında daha da artıyor. Bazıları deprem gerekçesiyle tuttuğunu söylüyor ama burası en riskli bölgelerden biri. Sahili vatandaş olarak rahatça kullanamıyoruz” diye konuştu.