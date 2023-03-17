25 öğrencinin bulunduğu servis midibüsünde yangın

Aksaray’da 25 lise öğrencisinin bulunduğu Eskil İlçe Belediyesine ait servis midibüsü seyir halindeyken yangın çıktı. 25 öğrenci kurtarılırken polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.

25 öğrencinin bulunduğu servis midibüsünde yangın - 1

Aksaray'da 25 öğrencinin bulunduğu servis midibüsünde yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

25 öğrencinin bulunduğu servis midibüsünde yangın - 2

Edinilen bilgiye göre, Eskil İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 25 öğrenci, Aksaray’a gezi için Eskil İlçe Belediyesine ait midibüsle yola çıktı.

25 öğrencinin bulunduğu servis midibüsünde yangın - 3

Sultanhanı ilçesi yakınlarına geldiğinde Ahmet K. idaresindeki 68 LC 133 plakalı midibüs aniden ön kısmından alev aldı.

25 öğrencinin bulunduğu servis midibüsünde yangın - 4

Motor kısmından yanmaya başlayan ve kısa sürede alev topuna dönen midibüsteki 25 öğrenci güçlükle dışarı çıkabildi.

25 öğrencinin bulunduğu servis midibüsünde yangın - 5

Midibüs şoförü ve yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

25 öğrencinin bulunduğu servis midibüsünde yangın - 6

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

25 öğrencinin bulunduğu servis midibüsünde yangın - 7

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç hurdaya dönerken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.

25 öğrencinin bulunduğu servis midibüsünde yangın - 8
25 öğrencinin bulunduğu servis midibüsünde yangın - 9
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