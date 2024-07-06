25 şehirde aranıyordu: Sesini değiştirebilen binbir surat son işinde yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi’nde bulunan bir restoran işletmesini telefonla arayarak kendisini turizmci olarak tanıtan Murat Ç, onlarca kişilik turist kafilesi getireceğini belirterek rezervasyon yaptırdı.

Birçok restoranı aynı şekilde arayan sözde turizmci Murat Ç, getireceği kafilenin yemeklerin yanında yalnızca Antep baklavası yediğini, bu nedenle tatlıların Gaziantep’ten gelmesi gerektiğini söyledi.

Murat Ç, talebini kabul eden işletme sahibine Gaziantep’ten sürekli sipariş verdikleri sözde bir Antep baklavacısının numarasını verdi.

İşletme sahibi H.A’nın telefonunu açan Murat Ç, bu kez de kendisini tatlıcı olarak tanıtarak, 59 bin liralık sipariş aldı.

Parayı da peşin ödeyen işletme sahibi H.A, rezervasyon günü geldiğinde ise dolandırıldığını anladı.

Hem tatlılar hem de turist kafilesinin gelmediği restoran işletmecisi H.A, jandarmaya ihbarda bulundu.