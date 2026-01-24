25 yıl önce arazilerini bağışlayıp cami yaptırdılar. Şimdi icralık oldular

Yüncü, arsanın içerisinde sondaj içme suyu olduğunu da sözlerine ekleyip "Vatandaşlar su ihtiyaçlarını buradaki sondajdan karşılıyor. Şebeke suyundan içmiyorlar. Mahallenin içmek için kullanmış oldukları sondaj su da bu arsanın içerisinde olduğu için o da risk altında." dedi.