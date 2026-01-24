25 yıl önce arazilerini bağışlayıp cami yaptırdılar. Şimdi icralık oldular
24.01.2026 12:01
İHA
Denizli'de 25 yıl önce cami yapılması için bağışlanan arazinin bir kısmı bağışçılardan birinin icra borcu nedeniyle satışa çıkarıldı.
Denizli'nin Çardak ilçesi Gölcük Mahallesi'nde yer alan eski cami hasarlı olması sebebiyle yıkıldı.
Mahalleli ise köyde yeni cami yapılması için 2000 yılında dönemin muhtarı Osman Yüncü önderliğinde bir araya geldi. 26 yıl önce 12 bağışçı arazilerini kendi rızalarıyla bağışlayarak köyün yeni camisinin yapımına katkıda bulunmak istedi.
SATIŞA ÇIKARILDI
Bağışçıların destekleriyle mahallenin tek camisi ibadete açıldı. Ancak aradan geçen 25 yılın ardından bağış yapan kişilerden birinin şahsi icra borcu nedeniyle caminin satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.
Mahalle sakinleri mahallenin tek camisinin kurtarılmasını istediklerini dile getirdi.
Mahalle sakinlerinden Osman Yüncü, yapılan caminin arsasının 12 kişiden hisseli bir arazi olduğunu söyleyip "12 hissedardan sözlü 'Olur' aldık ve arsanın üzerine bu camiyi inşa ettik." dedi.
Yüncü, "Sonrasında bu 12 hissedardan bir tanesinin icralık olmasından sebeple caminin bir kısmını içerisine girdiği ekseriya kısmının bahçe olarak kullanıldığı arsa satılığa çıkarıldı." diye konuştu.
Yüncü, arsanın içerisinde sondaj içme suyu olduğunu da sözlerine ekleyip "Vatandaşlar su ihtiyaçlarını buradaki sondajdan karşılıyor. Şebeke suyundan içmiyorlar. Mahallenin içmek için kullanmış oldukları sondaj su da bu arsanın içerisinde olduğu için o da risk altında." dedi.