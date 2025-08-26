25 yıl önce mobilya işini bırakıp başladı: Bu yıl 2 ton üretti

BU YIL MEVSİM GÜZEL GEÇTİ

Selahattin Ayvaz, AA muhabirine, arının hızlı çoğalan bir canlı olduğunu, 3 kovanı 25 yılda 400'e çıkarttığını söyledi.



Erciyes Dağı'nın eteklerindeki bağında arı sütünden polenine kadar pek çok organik ürün yaptığını ifade eden Ayvaz, bu yıl mevsimin güzel geçtiğini belirtti.



Arıcılığı sevdiğini vurgulayan Ayvaz, "Kışın Mersin'e gidiyorum. Mersin bölgesinde kışlatma yapıyorum. Mayıs ayına doğru da buraya geliyorum. Orada narenciye ve çiçek olduğu için, o bölgede arı kendini geliştiriyor. Burada da bal hasadı yapıyorum." dedi.



