25 yıl önce mobilya işini bırakıp başladı: Bu yıl 2 ton üretti
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 25 yıl önce mobilya işini bırakıp 3 kovanla arıcılığa başlayan 56 yaşındaki Selahattin Ayvaz, kovanlarının sayısını 400'e çıkardı.
Mobilya sektöründeki işini 2000 yılında kendi isteğiyle bırakan Ayvaz, hobi amaçlı 3 kovanla başladığı arıcılığa zamanla bağlanarak kovan sayısını artırdı.
Arıcılıkla ilgili araştırmalar yapan Ayvaz, ürettiği bala ilginin her geçen yıl artmasıyla kovan sayısını 25 yılda 400'e yükseltti.