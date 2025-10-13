25 yıllık bahçesinden 200 ton çıktı: Gelen taleplere yetişemiyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yaşayan Ensar Fırtına (35), 25 yıllık, 200 dönümün üzerindeki bahçesinden 200 ton elma hasadı yaptı. Fırtına, elmaların Hakkari'nin yanı sıra Türkiye'nin batı illerine de gönderildiğini söyledi.
Yüksekova’ya 40 kilometre uzaklıktaki Esendere beldesinin Güvenlik Mahallesi Küme Evleri'nde yaşayan Ensar Fırtına’nın 200 dönümün üzerinde 2 binden fazla elma ağacının yer aldığı bahçesinde kiraz, kayısı, armut ve ceviz gibi farklı meyve türleri de bulunuyor.