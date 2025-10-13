25 yıllık bahçesinden 200 ton çıktı: Gelen taleplere yetişemiyor

'GELEN TALEPLERİ YETİŞTİRİYORUM'

Her yıl olduğu gibi bu yıl da verimin yüksek olduğunu belirten Ensar Fırtına, “Bahçemde elma dışında kiraz, kayısı, armut ve ceviz gibi meyveler de mevcut. Bu işi severek yapıyorum. Her yıl 200 tona yakın elma satıyoruz. Hakkari dışında diğer illere de satıyoruz. Soğuk hava depomuz da var. Gerektiğinde iç piyasaya da satıyoruz. 3 çeşit elmamız var. Bunun fidelerini de babam geçmişte İran'dan getirmiş. Yaklaşık bir haftadır hasadına başladığımız elmalarda şu ana kadar 200 ton topladık. İlk hasatta toplanan elmalar Şırnak'tan gelen TIR'a yüklenecek. Bu yıl çok iyi bir verim elde ettik. Gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.