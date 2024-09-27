25 yıllık mesleğine alerjisi çıktı: "Mesleki açıdan yıkıldım, aklıma bile gelmezdi"
Ordu'da 25 yıldır çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan, yaptırdığı test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisinin olduğunu, çok sevdiği mesleğinin yıllardır sağlığını bozduğunu öğrendi.
Altınordu ilçesinde çiçekçilik yapan Kuvan, Kovid-19 salgını sürecinde tedavi gördü. Bir süre önce domuz gribine yakalanan ve tedavisi de gören Kuvan, sağlık problemleri nedeniyle özel bir hastaneye gittiğinde doktorun tavsiyesi üzerine test yaptırdı.