25 yıllık mesleğine alerjisi çıktı: "Mesleki açıdan yıkıldım, aklıma bile gelmezdi"

İster istemez psikolojim bozuldu, eve gittiğimde bile çiçekleri görmek istemiyorum. İş yerinde gündüzleri 7-8 saat dışarıda kalıyorum, içeriye giriş-çıkış yapıyorum. Böyle bir şey asla aklıma gelmezdi, bundan sonra yeni bir hayat beni bekliyor” ifadelerine yer verdi.

Kuvan ayrıca, eşinin ve çocuklarının da bu duruma çok şaşırdığını sözlerine ekledi.