250 bin lirayı çaldılar, geri dönünce yakalandılar (“Dil düşürme” yöntemiyle evlere giriyorlar)
Konya’da “dil düşürme” yöntemiyle girdikleri evden 250 bin lira değerinde nakit para ve ziynet eşyası çalıp kaçan hırsızlar, 2 hafta sonra kente tekrar gelince yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.
Konya’nın Meram ilçesinde 26 Haziran günü bir eve giren hırsızlar “dil düşürme” yöntemiyle kapıyı açıp 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızların il il gezerek aynı yöntemle evlerden ziynet eşyaları ve nakit para çaldığını belirledi.