250 bin lirayı çaldılar, geri dönünce yakalandılar (“Dil düşürme” yöntemiyle evlere giriyorlar)

Konya’da “dil düşürme” yöntemiyle girdikleri evden 250 bin lira değerinde nakit para ve ziynet eşyası çalıp kaçan hırsızlar, 2 hafta sonra kente tekrar gelince yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

250 bin lirayı çaldılar, geri dönünce yakalandılar (“Dil düşürme” yöntemiyle evlere giriyorlar) - 1

Konya’nın Meram ilçesinde 26 Haziran günü bir eve giren hırsızlar “dil düşürme” yöntemiyle kapıyı açıp 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızların il il gezerek aynı yöntemle evlerden ziynet eşyaları ve nakit para çaldığını belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

250 bin lirayı çaldılar, geri dönünce yakalandılar (“Dil düşürme” yöntemiyle evlere giriyorlar) - 2

Geçen Salı günü hırsızların başka bir şehirden Konya’ya giriş yaptığını tespit eden ekipler, harekete geçti.

250 bin lirayı çaldılar, geri dönünce yakalandılar (“Dil düşürme” yöntemiyle evlere giriyorlar) - 3
250 bin lirayı çaldılar, geri dönünce yakalandılar (“Dil düşürme” yöntemiyle evlere giriyorlar) - 4

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri “Dil düşürme yöntemiyle hırsızlıkların önüne geçilmesi için vatandaşların dışarıya çıkacakları zaman ev ve iş yerlerinin kapılarını kilitleyip çıkmaları gerekiyor. Kapıların kilitlenmemesi hırsızların işini çok daha kolay hale getiriyor.” diyerek vatandaşları uyardı.

DAHA FAZLA GÖSTER