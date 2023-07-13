250 bin lirayı çaldılar, geri dönünce yakalandılar (“Dil düşürme” yöntemiyle evlere giriyorlar)

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri “Dil düşürme yöntemiyle hırsızlıkların önüne geçilmesi için vatandaşların dışarıya çıkacakları zaman ev ve iş yerlerinin kapılarını kilitleyip çıkmaları gerekiyor. Kapıların kilitlenmemesi hırsızların işini çok daha kolay hale getiriyor.” diyerek vatandaşları uyardı.