250 TL'den satışta: Hasadı başladı, kurumaya bırakıldı

Hasat ettiğimiz fasulyeleri de birliğimize ait ayıklama ve paketleme tesisimizde hazırlanıp Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek. Malum mevsimle alakalı sorunlar yaşadık hava sıcaklıklarında yaşanan dengesizlikler nedeniyle bitkinin gelişimi biraz yavaş oldu. Çiftçi bu noktada biraz zorlandı. Bazı bölgelerde fasulyeler iyi durumda bazı yerlerde hiç olmadı bile. Bu tabi biraz bakımla da alakalı. Hasadı bitirdikten sonra ne çıkacağını göreceğiz. Beklentimiz bin 500 ton civarında. Kelkit fasulyesinin lezzeti çok önemli toprak, hava ve su bunda çok etkili. Kelkit Doğu Anadolu ve Karadeniz arasında kalan bir bölgede olduğu için iklimden de etkileniyor. Geceleri terleme yapmadığı için de büyümeye devam ediyor. Bu da kabuğunun daha ince olmasına ve daha hızlı pişmesine neden oluyor zaten lezzeti de buradan geliyor. 27 proteine sahip, demir ve çinko oranları yüksek araması ise çok güzel" dedi.





