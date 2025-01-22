26 bin dokunuşla samuray zırhı tasarladı: Japonya’daki yarışmaya katılacak

''TAMAMLANMASI DOKUZ HAFTA SÜRDÜ''

Zırhın yapımına başlamadan önce yaklaşık 1 yıl araştırma gerçekleştirdiğini belirten Erbatan, "Dünyada, Japon kültürü oldukça popülerdir. Kültürlerine oldukça değer verirler. Bu samuray kostümü de zırh olarak günümüzde hala üretilmektedir. 26 bin 844 dokunuşa sahip zırhın tamamlanması 9 hafta sürdü. Bu zırhı eski metotlarla yapmayı bilen kişi sayısı dünyada çok azdır. Günümüzde örneğine rastlamak zor. Ülkemizde bu denli profesyonelce örneğine rastlamadık. Dünya tarihindeki en zor tasarımlardan bir tanesi. Yaparken keyif aldık. Zırhı geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinde görücüye çıkardık. İnsanlar çok şaşırdı. Bakan bir daha baktı" diye konuştu.