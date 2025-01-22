26 bin dokunuşla samuray zırhı tasarladı: Japonya’daki yarışmaya katılacak
Mersin'de Kali-Escrima savunma sanatları eğitimi veren antrenör Bilal Erbatan (44), 26 bin 844 dokunuşla geleneksel samuray zırhı tasarladı. Tasarımında Türk sembollerinin de bulunduğu zırh, Japonya’da samuray kültürüne yönelik bir festivaldeki tasarım yarışmasına aday gösterildi.
Yenişehir ilçesinde yaşayan spor antrenörü Bilal Erbatan, bir süre önce Uzak Doğu’ya özgü Kali-Escrima savunma sanatları eğitimi vermeye başladı. Erbatan yeterli malzeme bulamayınca kendi kılıç, miğfer, kama ve bıçaklarını tasarladı.
Tasarımcılığını geliştiren Bilal Erbatan daha sonra da çeşitli kostümler üretti. Kurduğu 16 metrelik atölyesinde farklı medeniyetlere ait sayısız savaş aleti de üreten Erbatan, son olarak geleneksel samuray zırhı yaptı.