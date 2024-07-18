26 bin kişinin verileri incelendi! Gece uyumayanlar daha zeki

Araştırmada ayrıca geç saatlerde yatan "gece kuşları" ve erkenden uyuyan "sabah kuşları" arasındaki farklar da incelendi. Ayrıca bu ikisi arasında kalan, ne çok erken ne de çok geç yatan "ara grup" da gözlemlendi.



Geç saatlerde yatan kişilerin, erken uyuyanlara ve ara gruba kıyasla testlerde daha iyi performans sergilediği belirtildi.