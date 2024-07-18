26 bin kişinin verileri incelendi! Gece uyumayanlar daha zeki
İngiltere'de 26 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, gece geç saatlere kadar uyanık kalanların zeka, muhakeme ve hafıza testlerinde daha iyi puanlar aldığı görüldü.
Erken saatlere kadar yatağa gitmeyen "gece kuşlarının" gün içinde bir şeyler yapmakta zorlandıkları fikrinin gözden geçirilmesi gerekebilir.
Yeni bir araştırmaya göre geç saatlere kadar ayakta kalmanın beyin gücümüz için iyi olabileceği ortaya çıkarken bilim insanları gece kuşu olarak tanımlanan kişilerin erken yatanlara göre daha zeki olabileceğini iddia etti.