26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil

Türkiye'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı etkisini sürdürürken, 25 il ve bazı ilçelerde okullar 26 Kasım Salı günü tatil edildi, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Pek çok öğretmen, öğrenci ve öğrenci velisi bugün okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 26 Kasım’da okullar tatil olan il ve ilçelerin tam listesi .

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 1

KAYSERİ

Kayseri Valiliğinden yapılan hava koşuları sebebiyle olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İl genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri valiliğimiz kararıyla daha önceki eğitime ara verme kararına ilave olarak 26 Kasım salı günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 2

ORDU

Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih,Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime salı günü ara verildi.

Bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 3

KASTAMONU

Kastamonu Valiliği, 26 Kasım Salı günü kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 4

BOLU

Bolu Valiliği, "İl merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm kurumlarımızda 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" açıklaması yaptı.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 5

YOZGAT


Yozgat Valiliği, sosyal medya hesabından gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 6

ARTVİN


Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacak.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 7

KARABÜK


Karabük Eflani ilçesinde okullar yarın tatil edildi. Eflani ilçesinde eğitim kurumlarının tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 8

MALATYA


Malatya Valiliği, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgüt, yaygın, resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği belirtilerek, "Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yukarına eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır." açıklaması yapıldı.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 9

GİRESUN


Valilikten yapılan açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Giresun merkez ile Espiye ve Görele ilçelerinde de köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 10

SİNOP


Valilikten yapılan açıklamada "Kentimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 11

ERZURUM


Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, 26 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 12

TOKAT


Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yarın taşımalı eğitimin yapılmayacağı duyuruldu.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 13

AKSARAY


Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 26 Kasım Salı günü ara verildiği ifade edildi.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 14

KIRŞEHİR


Kırşehir Valiliğinin yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 15

KARAMAN


Valilikten yapılan açıklamada, kentte eğitim öğretime, tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin izinli sayılacak.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 16

NEVŞEHİR



Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi belirtildi.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 17

GÜMÜŞHANE



Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 18

TRABZON

Trabzon Valiliği, Araklı ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu, Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Maçka ilçesinde de Hamsiköy, Başar, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklada, "Yomra ilçemizin kırsal mahallelerindeki Çamlıyurt ilkokulu, Maden ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu, Özdil ilkokulu ve Özdil İmam-Hatip ortaokullarında 26 Kasım Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine İlçe Kaymakamlık komisyonlarınca karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 19

NİĞDE

Niğde'de Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Kasım Salı günü il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 20

SAMSUN

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilerek;

19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 21

KAHRAMANMARAŞ

Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçe kaymakamlıkları yaptıkları yazılı açıklamada, yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 26 Kasım'da idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 22

AMASYA

Amasya'da ise kapalı olan 20 köy yolunun açılması için İl Özel İdare ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, akşam saatlerinde havanın soğumasıyla buzlanmaya karşı D-100 kara yolu başta olmak üzere ketteki kara yollarında çift yönlü temizlik ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 23

BİNGÖL

Tedbir amaçlı Yedisu ilçesinde tüm okullar bugün tatil edildi. Odaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 24

ÇANKIRI

Özel-resmî tüm kademe ve türdeki okullarda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

26 Kasım kar tatili olan okulların listesi: 25 ilde okullar bugün tatil - 25

ÇORUM

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklendiği belirterek, tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullara erişim sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verildiğini bildirildi.

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