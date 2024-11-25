26 Kasım Salı kar tatili olan iller listesi: Yarın okullar tatil olacak mı? Yarın okullar tatil mi?
Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verilmişti. İl valiliklerinin aldıkları kararlar doğrultusunda 26 Kasım Salı günü okulların durumu merak konusu oldu. Soğuk havanın etkisini perşembe gününe kadar sürdürmesi bekleniyor. Pek çok öğretmen, öğrenci ve öğrenci velisi yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi?
Hava sıcaklıklarının geçtiğimiz hafta sonu batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına inmesi ile kar yağışları hızlandı. Bugün pek çok ilde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verilmişti. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla yarının akıbeti merak konusu oldu. İşte, 26 Kasım Salı günü kar tatili olan iller listesi...