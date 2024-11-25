26 Kasım Salı kar tatili olan iller listesi: Yarın okullar tatil olacak mı? Yarın okullar tatil mi?

13 ŞEHİRDE TURUNCU ALARM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazartesi günü 13 il için sarı kodlu uyarının, 11 il için ise turuncu kodlu uyarının verildiğini duyurdu.



Turuncu kodlu uyarı yapılan illerin Adana, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize olduğu bildirildi.