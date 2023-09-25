26 kişiye mezar olan binanın sorumluları için 22,5 yıl hapis isteniyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 26'sı A blokta, 16'sı da B blokta olmak üzere 42 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'nin A bloğuyla ilgili iddianame hazırlandı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 4'ü tutuklu 5 şüphelinin; "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Kahramanmaraş'ta Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 2 bloklu Said Bey Sitesi, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı.
43 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi soruşturması kapsamında sitenin müteahhidi Hasan Çam (52), şantiye şefi Halil İbrahim Us (33), statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız (54), yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız (54) ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y. (32) gözaltına alındı.