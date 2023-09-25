26 kişiye mezar olan binanın sorumluları için 22,5 yıl hapis isteniyor

Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Erdemoğlu, "Biz burada çok zor günler geçirdik, cenazelerimizi kendimiz çıkardık ve hiçbir şekilde bir yardım gelmedi. 3 gün burada aç ve susuz enkazın başında yakınlarımızı aradık ve görmemeniz gereken çok şey gördük. Biz buradan çocukları çıkardık, ben kardeşimi çıkardım. Kardeşim 18 yaşındaydı, üniversiteye hazırlanıyordu, o benim gonca gülümdü ve gonca gülüm dalından kopartıldı. Ben kardeşimi çok zor çıkardım 3’üncü gün. Benim kardeşim ellerini öyle bir sıkmış ki; tırnakları avuçlarına geçmiş, kanamış, biz yıkarken bile parmaklarını açamadık. Ben bunların hesabının sorulmasını, suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Burada bir kişiyi suçlamıyorum ben, herkes suçlu. 5 yıllık bir bina, daha yeni bir bina nasıl yıkılıyor? Malzemeden çalarken bu yapı denetimciler neredeydi? Bu yapı denetim firması, o usulsüzlükleri örtbas ederken, müteahhidin suçuna ortak olurken belediye neredeydi, yapı kullanım iznini, ruhsatı nasıl verdi? Ben hepsinin cezalandırılmasını ve hepsinin adalet önünde taksirle değil olası kasttan cezalandırılmasını istiyorum. Biz buradaki yaşanan depremde yapılan ihmalkarlıkların cezalandırılırken Türkiye’de emsal kararlarla cezalandırılmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.