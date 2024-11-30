26 kişiye mezar olan apartmanın firari mühendisi İstanbul’da yakalandı
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde, Hatay’da yıkılan ve 26 kişiye mezar olan Yağmur Apartmanı’nın firari mühendisi Mehmet Yunus, İstanbul’da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yunus, taksirle mlüme ve yaralanmaya neden olmak suçlamasıyla aranıyordu. Yağmur Apartmanı’na ilişkin ilk duruşma 13 Şubat 2025’te görülecek.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Yağmur Apartmanı’nın yıkılması sonucu 26 kişi yaşamını yitirmişti.Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış, hazırlanan iddianame de 8 kişi hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.