26 kişiye mezar olan apartmanın firari mühendisi İstanbul’da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde, Hatay’da yıkılan ve 26 kişiye mezar olan Yağmur Apartmanı’nın firari mühendisi Mehmet Yunus, İstanbul’da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yunus, taksirle mlüme ve yaralanmaya neden olmak suçlamasıyla aranıyordu. Yağmur Apartmanı’na ilişkin ilk duruşma 13 Şubat 2025’te görülecek.

26 kişiye mezar olan apartmanın firari mühendisi İstanbul’da yakalandı - 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Yağmur Apartmanı’nın yıkılması sonucu 26 kişi yaşamını yitirmişti.

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış, hazırlanan iddianame de 8 kişi hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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26 kişiye mezar olan apartmanın firari mühendisi İstanbul’da yakalandı - 2

FİRARİ MÜHENDİS İSTANBUL’DA YAKALANDI

İdianamede adı geçen 8 kişi içinde bulunan inşaat mühendisi Mehmet Yunus, önceki gün Şişli’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yunus hakkında 44 ayrı arama kararı bulunduğu öğrenildi.

26 kişiye mezar olan apartmanın firari mühendisi İstanbul’da yakalandı - 3

Mehmet Yunus, önce Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, işlemlerinin ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.

Şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

26 kişiye mezar olan apartmanın firari mühendisi İstanbul’da yakalandı - 4

İLK DURUŞMA ŞUBAT AYINDA

Yağmur Apartmanı ile ilgili ilk duruşma 13 Şubat 2025 tarihinde görülecek.

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