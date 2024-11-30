26 kişiye mezar olan apartmanın firari mühendisi İstanbul’da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Yağmur Apartmanı’nın yıkılması sonucu 26 kişi yaşamını yitirmişti.

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz ay tamamlanmış, hazırlanan iddianame de 8 kişi hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.