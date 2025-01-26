26 Ocak akşam ezanı vakitleri: Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Miraç Kandili iftarına ne kadar kaldı?
Miraç Kandili sebebiyle oruç tutan Müslümanlar akşam ezanı saatlerini araştırıyor. Müslümanlar hem oruç açmak hem de namaz ibadetini yerine getirmek için akşam namazı vaktini heyecanla bekliyor.Miraç Kandili iftar vakti illere göre değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye bilgileri ile akşam ezanı saatlerini paylaştı. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak? Miraç Kandili iftarına ne kadar kaldı?
İslam dünyası için büyük bir önemi olan Miraç Kandili'nde oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündemindeki konulardan biri de akşam ezanı oldu. Akşam ezanına da kısa bir süre kalması nedeniyle, Müslümanlar bulundukları illerde ve bölgelerde ezanın saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı.