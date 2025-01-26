26 Ocak akşam ezanı vakitleri: Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Miraç Kandili iftarına ne kadar kaldı?

Miraç Kandili sebebiyle oruç tutan Müslümanlar akşam ezanı saatlerini araştırıyor. Müslümanlar hem oruç açmak hem de namaz ibadetini yerine getirmek için akşam namazı vaktini heyecanla bekliyor.Miraç Kandili iftar vakti illere göre değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye bilgileri ile akşam ezanı saatlerini paylaştı. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak? Miraç Kandili iftarına ne kadar kaldı?

26 Ocak akşam ezanı vakitleri: Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Miraç Kandili iftarına ne kadar kaldı? - 1

İslam dünyası için büyük bir önemi olan Miraç Kandili'nde oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündemindeki konulardan biri de akşam ezanı oldu. Akşam ezanına da kısa bir süre kalması nedeniyle, Müslümanlar bulundukları illerde ve bölgelerde ezanın saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

26 Ocak akşam ezanı vakitleri: Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Miraç Kandili iftarına ne kadar kaldı? - 2

BUGÜN AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

İstanbul akşam ezanı: 18.20

Ankara akşam ezanı: 18.07

İzmir akşam ezanı: 18.33

TÜM İLLERİN AKŞAM EZANI SAATİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

26 Ocak akşam ezanı vakitleri: Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Miraç Kandili iftarına ne kadar kaldı? - 3

KANDİL GECESİNİN OLDUĞU GÜNDE Mİ, BİR GÜN SONRASINDA MI ORUÇ TUTULMALI?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Receb’in ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

26 Ocak akşam ezanı vakitleri: Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Miraç Kandili iftarına ne kadar kaldı? - 4

Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.
Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir.

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