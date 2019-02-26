26 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
26 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 26 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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26 Şubat 1618
Sultan Birinci Mustafa tahttan indirildi ve yerine İkinci Osman padişah oldu.
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26 Şubat 1848
Fransa'da ''İkinci Cumhuriyet'' ilan edildi.
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26 Şubat 1925
Fransızların yönetiminde bulunan Tütün rejisinin (tekelinin) 1 Mart 1925'den itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.
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26 Şubat 1934
İstanbul Belediyesi, evlerin bazılarında görülen ''kafes''lerin (cumbaların) kaldırılmasını kararlaştırdı.
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26 Şubat 1936
Fatih-Harbiye tramvayı Beyoğlu'nda devrildi, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
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26 Şubat 1961
Türk aydınlanmasının öncülerinden, eski Milli Eğitim bakanlarından öğretmen, yazar Hasan Ali Yücel, İstanbul'da 64 yaşında öldü.
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26 Şubat 1967
ABD, 25 bin askerle Vietnam Kurtuluş Cephesi'ne karşı saldırıya geçti.
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26 Şubat 1976
Türkiye ile ABD arasında ''Savunma İşbirliği Anlaşması'' imzalandı.
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26 Şubat 1992
Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 613 kişi Ermeni güçlerince öldürüldü.
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26 Şubat 1994
Yazar, gazeteci Tarık Buğra 76 yaşında vefat etti.
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26 Şubat 1997Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Başbakan ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a, rejim konusunda endişelerini dile getiren bir mektup gönderdiği belirtildi.
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26 Şubat 1998
Nutuk Rumcaya çevrildi.
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26 Şubat 1999
İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı.
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26 Şubat 2004Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski ile beraberindekilerden 8 kişi uçak kazasında öldü.
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26 Şubat 2007
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü Hizbullah adına 1990-1994'te çok sayıda kişinin öldürülmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 13 yıldır yargılanan 34 sanıktan 20'sini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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26 Şubat 2012
CHP, iki günde iki kurultay yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla toplanan 16. Olağanüstü Kurultay'da tüzük değişikliği kabul edildi, ertesi gün ise 362 delegenin imzasıyla toplanan 17. Olağanüstü Kurultay'da, tüzük değişikliği istemleri reddedildi. Bu kurultay 2 saat sürdü ve CHP tarihindeki en kısa kurultay oldu.
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26 Şubat 2013
Türkiye'de 270 metre ile en yüksek, dünyada ise üçüncü sırada yer alan Yusufeli Barajı'nın temeli atıldı.
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26 Şubat 2015
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
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26 Şubat 2015
Hatay'da MİT'e ait tırın durdurulmasına ilişkin ihbarı yapan Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli personel, Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra getirildiği Adana'da tutuklandı.
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26 Şubat 2016
Anayasa Mahkemesinin, haklarında "ihlal" kararı verdiği ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine hükmedilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Silivri Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi.
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26 Şubat 2017
89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülüne layık görülen filmin yanlış anonsunun damga vurduğu törende "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü "Moonlight"taki performansıyla Mahershala Ali'nin oldu. Ali, Oscar kazanan ilk Müslüman oldu.
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26 Şubat 2018
Rusya, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'e yönelik silah ambargosunun İran tarafından ihlal edilmesi nedeniyle duyulan endişelerin ifade edildiği BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti.