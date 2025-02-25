26 Şubat okullar tatil mi oldu, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba günü hangi il ve ilçelerde okullar tatil?
Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini hissettirmeye devam ederken bazı il ve ilçelerde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden soğuk hava Çarşamba gününden itibaren artış göstermeye başlayacak. Kar yağışısı sebebiyle birçok il ve ilçede ulaşımda zorluklar yaşanırken 10 ilde bugün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Öğrenci, veliler ve öğretmenler ise kar tatilinin sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Peki 26 Şubat okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…
Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre kar yağışlı hava bazı illerde cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. Özellikle anaokulu ve ilkokul derecesinde birçok öğrenci, okullara ulaşımlarını servisler aracılığıyla sağlarken kar yağışısı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanabiliyor. Okulların tatil olmasına ilişkin kararlar, ilgili valilikler tarafından alınırken geçtiğimiz hafta toplam 34 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmişti. Yeni haftada ise Pazartesi günü 10 ilde okullar tatil edildi. Özellikle Samsun, Sinop, Rize, Artvin, Ordu ve Van gibi illerde gözler valiliklere çevrildi. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin detaylar…