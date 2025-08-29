26 yaşında kendi işinin patronu oldu: 3 yıl önce kurdu; "İstediğin kadar ye, aldığın kadar öde"

"İstediğin kadar ye, aldığın kadar öde"



Yunus Emre Kalaycı, pazar günleri bahçelerini "İstediğin kadar ye, aldığın kadar öde" konseptiyle ziyaretçilere açtıklarını da ifade ederek, "Sadece pazar günleri, saat 12.00 ile 18.00 arasında rezervasyonlu misafirlerimizi bahçemizde ağırlıyoruz. Misafirlerimiz buraya geldiklerinde, bahçeden kendi elleriyle ürünleri tek tek toplayabiliyor ve istedikleri kadar yiyebiliyorlar. Çıkışta topladıkları ürünleri tartıyoruz ve buna göre ödemelerini alıyoruz"



"Kendi işinin kaymakamı olmuş, lezzetleri harikaydı"



Bahçeyi ziyaret etmek için Ankara'dan gelen Uğur Aydın, eşinin tavsiyesi üzerine geldiklerini ve beklentilerinin çok üzerinde bir yerle karşılaştıklarını söyledi. Aydın, "Bahçe açıkçası beklediğimizden çok daha iyi çıktı. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organik tarım anlamında sertifikalı, özel belgeli bir bahçe olduğunu görünce daha da memnun olduk. Ürünler gerçekten çok kaliteli. Beyefendi de çok sıcakkanlı biri. Biraz sohbet ettik kendisiyle. Özel hayatına girmek istemem ama kaymakam olmak istediğini söyledi. Ben de, 'Bence daha güzel olmuş, kendi işinin kaymakamı olmuşsun' dedim. Gerçekten çok beğendik. Bahçenin her yerini gezdik, birçok ürünü yerinde tattık. Lezzetleri harikaydı" dedi.





