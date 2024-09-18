2600 yıllık bronz sedir "Kline" İstanbul'da
Manisa yakınlarında kaçak kazıyla mezardan çıkartılıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartılan 2600 yıllık bronz sedir Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzman ekipleri incelemesinin ardından tarihi sedir müzede sergilenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uzman ekipleri, Amerika Birleşik Devletleri J. Paul Getty Müzesinde bulunan M.Ö. 530 yılına ait olan bronz sedirin Anadolu kökenli olduğunu kanıtlaması üzerine tarihi eser dün Türkiye'ye iade edildi.