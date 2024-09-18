2600 yıllık bronz sedir "Kline" İstanbul'da

"1980'Lİ YILLARDA YURT DIŞINA KAÇIRILDIĞI BİLİNİYOR"

Kültür ve Turizm Bakanlı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Uzman Restoratör Deniz Nurcan "Eser, türünün nadir örneklerinden. Eserimiz bir Kline. Genelde Kline'ler taş ve ahşap malzemeden üretilir. Bu eserimiz bronz bir eser. Demir iskelet üzerine bakır, bronz örgü konularak ve döküm bronz ayaklarla üretilmiş bir eser. Bronzdan örgü mindere destek olmak için yapılmış ve keten parçaları var. Oturma alanı olarak kullanılmış. 1980'li yıllarda yurt dışına kaçırıldığı biliniyor. Getty Müzesi uzmanları bize çok detaylı bir rapor göndermişler. Biz de burada eserin belgeleme çalışmalarını yapacağız. Kendi analizlerimizi yapacağız nihayetinde eser ülke değiştirdi. Konservasyon yöntemlerini belirleyip sergilemek üzere inşallah eserimizi hazır hale getireceğiz" dedi.