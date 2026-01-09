27 ile sarı kodlu uyarı. Fırtına, kar, çığ tehlikesi

09.01.2026 05:59

Son Güncelleme: 09.01.2026 06:14

NTV - Haber Merkezi

Yurt genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşüyor, kar geri dönüyor. 27 kenti sarı kodla kar, çığ, fırtına ve kuvvetli sağanaklara karşı uyaran meteorolojinin tahminlerine göre pazartesiden itibaren İstanbul da dahil olmak üzere pek çok ilde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yerini fırtınaya bırakan yağış ve dondurucu soğuk yurt geneline geri dönüyor.

Kar yağışının Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu Hatay, Osmaniye, Konya, Karaman, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesinin devam ettiğini duyurdu.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını duyuran MGM, yurdun iç ve doğu kesimleri için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

 

 

Dün birçok kentte hayatı felç eden fırtına da bazı bölgelerde devam edecek. Rüzgarın şiddeti Marmara’nın kuzeyi, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarında 50-70 km/saat, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 50-80 km/saati bulacak.

 

MGM, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Hatay Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak, diğer bölgelerde ise fırtına ile kuvvetli kar yağışı çığ uyarısı yapıldı.

 

Cuma günü iç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek kar yağışı yeni haftada ise kıyı kesimler dışında tüm yurda yayılacak. MGM'nin tahminlerine göre pazartesi ve salı günlerinde İstanbul ve Trakya'yla birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülecek.

 

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli -3/6 derece.

- İstanbul 2/8 derece.

- Denizli 4/8 derece.

- İzmir 7/13 derece.

- Adana 8/14 derece.

- Ankara 1/4 derece.

- Samsun 8/9 derece.

- Erzurum -4/1 derece.

- Malatya -3/2 derece.

- Kars -12/-1 derece

- Diyarbakır -4/3 derece.

- Gaziantep 2/8 derece.

 