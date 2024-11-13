27 katlı, 14 kral dairesi, 4 lobisi var: Jet Fadıl’ın Caprice Gold’u satışa çıkarıldı

Metehanoğlu, “Mağdurlar olarak biz elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırız. 28 bin mağduru var ama müracaat eden bize 3 bin kişi. Şu anda 8-9 milyar alacak çıkmış oldu. 350 milyon dolar istiyoruz. Bu para talebe göre olacak.” dedi.