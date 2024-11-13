27 katlı, 14 kral dairesi, 4 lobisi var: Jet Fadıl’ın Caprice Gold’u satışa çıkarıldı
Kamuoyunda “Jet Fadıl” olarak bilinen Fadıl Akgündüz tarafından, devre mülk ve otel projesi olarak yapımına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Caprice Gold, satışa çıkarıldı. 30 dönüm arazi üzerindeki, 150 bin metrekare kapalı alana sahip, 27 katlı bina için 350 milyon dolar isteniyor.
2010’da yapımına başlanan, inşaat devam ettiği sırada 14 kral dairesi 4 lobisi bulunduğu, bir katının 10 bin 500 metrekare olduğu söylenen Caprice Gold projesi iflas masası tarafından satışa çıkarıldı.