27 Mayıs darbesinin 62. yılı

Şair Faruk Nafiz Çamlıbel, DP milletvekili olarak Yassıada tutuklularından biriydi. Eşine Yassıada’dan yazdığı bu mektupta, her mahkumdan ikamet ve iaşe masrafları için 500’er lira istendiğini belirtiyor.