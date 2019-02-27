27 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
27 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 27 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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27 ŞUBAT 1863Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı'nda (Hipodrom) açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.
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27 ŞUBAT 1892Fransız bavul ve çanta üreticisi Louis Vuitton, hayatını kaybetti.
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3Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi John Steinbeck, dünyaya geldi.
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27 ŞUBAT 1917Rus Çarlığı çöktü.
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27 ŞUBAT 1932İngiliz-Amerikalı oyuncu Elizabeth Taylor, dünyaya geldi.
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27 ŞUBAT 1933Reichstag yangını: Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle Naziler diktatörlüklerinin temellerini atmış oldular.
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7Rus fizyolog ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi Ivan Pavlov, dünyaya geldi.
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27 şubat 1937Özel girişimce inşa edilen ilk Türk gemisi ''Belkıs'', Haliç'te denize indirildi.
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27 ŞUBAT 1947Türk karikatürünün ünlü ismi Cemal Nadir Güler 45 yaşında hayatını kaybetti.
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27 ŞUBAT 1964Coca-Cola'nın dünya üzerindeki bin 109'uncu fabrikası İstanbul'da açıldı. Tamamıyla yerli yatırımla kurulan şirketin sermayesi 14 milyon liraydı.
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27 ŞUBAT 1988Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra yaşamını kaybetti.
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27 ŞUBAT 2001Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırdı.
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27 ŞUBAT 2010Haldun Dormen'in Kürtçe sahnelediği ''Bir Kış Öyküsü'' müzikalinin prömiyeri Diyarbakır'da yapıldı.
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27 ŞUBAT 2011Eski başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.
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27 ŞUBAT 2012Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çift kol ve çift bacak nakli yapılan, sol bacağı alınan Şevket Çavdar'ın, vücudun kalp dolaşım ve kan sisteminin nakledilen uzuvları idame ettirememesi nedeniyle iki kol ve sağ bacağı da alındı. Şevket Çavdar, yaşamını yitirdi.
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27 ŞUBAT 2013Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile emekli Tümgeneral Yücel Özsır tutuklandı. Eski Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner, emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar ve muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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27 ŞUBAT 2016Yaşamını İtalya'da sürdüren Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in 2014'te çektiği "Kemerlerinizi Bağlayın (Allaciate le cinture)" filmi Moviemov Film Festivali’nde "En İyi Film" ödülü aldı.
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27 ŞUBAT 2017Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi İlker Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
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27 ŞUBAT 2018Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan Çekya'nın başkenti Prag'da 25 Şubat'ta gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.