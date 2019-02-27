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27 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

27 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 27 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    27 ŞUBAT 1863

    27 ŞUBAT 1863
    Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı'nda (Hipodrom) açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.
  • 2

    27 ŞUBAT 1892

    27 ŞUBAT 1892
    Fransız bavul ve çanta üreticisi Louis Vuitton, hayatını kaybetti.
  • 3

    Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi John Steinbeck, dünyaya geldi.
  • 4

    27 ŞUBAT 1917

    27 ŞUBAT 1917
    Rus Çarlığı çöktü.
  • 5

    27 ŞUBAT 1932

    27 ŞUBAT 1932
    İngiliz-Amerikalı oyuncu Elizabeth Taylor, dünyaya geldi.
  • 6

    27 ŞUBAT 1933

    27 ŞUBAT 1933
    Reichstag yangını: Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle Naziler diktatörlüklerinin temellerini atmış oldular.
  • 7

    Rus fizyolog ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi Ivan Pavlov, dünyaya geldi.
  • 8

    27 şubat 1937

    27 şubat 1937
    Özel girişimce inşa edilen ilk Türk gemisi ''Belkıs'', Haliç'te denize indirildi.
  • 9

    27 ŞUBAT 1947

    27 ŞUBAT 1947
    Türk karikatürünün ünlü ismi Cemal Nadir Güler 45 yaşında hayatını kaybetti.
  • 10

    27 ŞUBAT 1964

    27 ŞUBAT 1964
    Coca-Cola'nın dünya üzerindeki bin 109'uncu fabrikası İstanbul'da açıldı. Tamamıyla yerli yatırımla kurulan şirketin sermayesi 14 milyon liraydı.
  • 11

    27 ŞUBAT 1988

    27 ŞUBAT 1988
    Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra yaşamını kaybetti.
  • 12

    27 ŞUBAT 2001

    27 ŞUBAT 2001
    Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırdı.
  • 13

    27 ŞUBAT 2010

    27 ŞUBAT 2010
    Haldun Dormen'in Kürtçe sahnelediği ''Bir Kış Öyküsü'' müzikalinin prömiyeri Diyarbakır'da yapıldı.
  • 14

    27 ŞUBAT 2011

    27 ŞUBAT 2011
    Eski başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.
  • 15

    27 ŞUBAT 2012

    27 ŞUBAT 2012
    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çift kol ve çift bacak nakli yapılan, sol bacağı alınan Şevket Çavdar'ın, vücudun kalp dolaşım ve kan sisteminin nakledilen uzuvları idame ettirememesi nedeniyle iki kol ve sağ bacağı da alındı. Şevket Çavdar, yaşamını yitirdi.
  • 16

    27 ŞUBAT 2013

    27 ŞUBAT 2013
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile emekli Tümgeneral Yücel Özsır tutuklandı. Eski Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner, emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar ve muvazzaf Albay Mehmet Cumhur Yatıkkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • 17

    27 ŞUBAT 2016

    27 ŞUBAT 2016
    Yaşamını İtalya'da sürdüren Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in 2014'te çektiği "Kemerlerinizi Bağlayın (Allaciate le cinture)" filmi Moviemov Film Festivali’nde "En İyi Film" ödülü aldı.
  • 18

    27 ŞUBAT 2017

    27 ŞUBAT 2017
    Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi İlker Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
  • 19

    27 ŞUBAT 2018

    27 ŞUBAT 2018
    Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan Çekya'nın başkenti Prag'da 25 Şubat'ta gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
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