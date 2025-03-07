27 yaşındaki 3 üniversite diplomalı kadın usta: Baba mesleğini sürdürerek oto tamirciliği yapıyor
İzmir'de baba mesleğini sürdürerek oto servisinde otomobil tamirciliği yapan 27 yaşındaki Meryem Garip, bitirdiği 3 üniversitenin diplomasının yanına ustalık belgesini de koydu. Karşısında kadın usta gören müşterilerin çok şaşırdığını söyleyen Garip, işi daha da titizlikle yürüttükleri için müşteri memnuniyetinin de daha iyi olduğunu söyledi. Meryem Usta'nın çalıştığı oto servisin Genel Müdürü Çağdaş Çilengiroğlu ise, "Bir tane daha Meryem olsa hemen işe alırız"dedi.
2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans programından mezun olan Meryem Garip, daha sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun oldu.