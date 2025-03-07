27 yaşındaki 3 üniversite diplomalı kadın usta: Baba mesleğini sürdürerek oto tamirciliği yapıyor

Meryem Garip'in çalıştığı servisin Genel Müdürü Çağdaş Çilengiroğlu ise "Meryem bize ilk iş başvurusu yaptığında bu işi yapıp yapamayacağıyla ilgili aslında en ufak bir kuşkum yoktu; hatta bir kadının daha da titizlikle, daha özenli çalışacağını düşündüm. Tek endişem, burası erkeklerin daha çok çalıştığı yer olduğu için arkadaşların kendi aralarında daha argolu konuşmalarının Meryem'i olumsuz etkilemesi ihtimaliydi. Onun yerine erkek arkadaşlar kendisini düzeltsinler diye düşündüm ve öyle de oldu. Meryem'in çalışma disiplininden de çok memnunuz. Bir tane daha Meryem olsa hemen işe alırız. Meryem bizi asla yanıltmadı. Kadın elinin değdiği iş daha da detaylı, daha da titiz bir hale geliyor" açıklamasında bulundu.