27 yaşındaki Esra'yı öldüren dayak

Mersin’de erkek arkadaşı M. B. tarafından darp edilen 27 yaşındaki Esra Asena Temir beyin kanaması geçirdi.

Olay, 29 Haziran Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, Merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Esra Asena Temir'i otomobille alan M.B, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı genç kadını darp etti.