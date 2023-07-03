27 yaşındaki Esra'yı öldüren dayak

Mersin’de erkek arkadaşı tarafından darp edilen 27 yaşındaki Esra Asena Temir, beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi. Kaçmaya çalışan M. B. polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan M. B., tutuklandı.

27 yaşındaki Esra'yı öldüren dayak - 1

Mersin’de erkek arkadaşı M. B. tarafından darp edilen 27 yaşındaki Esra Asena Temir beyin kanaması geçirdi.

Olay, 29 Haziran Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, Merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Esra Asena Temir'i otomobille alan M.B, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı genç kadını darp etti.

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27 yaşındaki Esra'yı öldüren dayak - 2

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temir'i Toros Devlet Hastanesine götüren M.B., ardından kayıplara karıştı.

Kafasından ağır darbeler alan genç kadın alındığı yoğun bakımda, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

27 yaşındaki Esra'yı öldüren dayak - 3

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.B.’nin bulunabileceği yerlere operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kaçmaya çalışan M.B. yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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