27 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı

Dolandırıcılıktan 50 suç kaydı olan ve hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Y, Muğla ve Aydın’da jandarmanın gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakalandı. Fırat Sedat Y’nin bir süre önce cinsiyet değiştirdiği öğrenilirken önceki adının ise Hülya Y. olduğu belirtildi.

27 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı - 1

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalamak için çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, Antalya başta olmak üzere birçok il ve ilçede dolandırıcılık nedeniyle hakkında 50 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Yıldırım’ın Marmaris’te olduğu belirlendi.

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27 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı - 2

TUTUKLANDI

Fırat Sedat Y, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Sedat Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı - 3

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin bir süre önce cinsiyet değiştirip bu ismi aldığı, önceki adının ise Hülya Y. olduğu öğrenildi.

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