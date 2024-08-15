27 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı
Dolandırıcılıktan 50 suç kaydı olan ve hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Y, Muğla ve Aydın’da jandarmanın gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakalandı. Fırat Sedat Y’nin bir süre önce cinsiyet değiştirdiği öğrenilirken önceki adının ise Hülya Y. olduğu belirtildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalamak için çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda, Antalya başta olmak üzere birçok il ve ilçede dolandırıcılık nedeniyle hakkında 50 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Yıldırım’ın Marmaris’te olduğu belirlendi.