27 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalamak için çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, Antalya başta olmak üzere birçok il ve ilçede dolandırıcılık nedeniyle hakkında 50 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Yıldırım’ın Marmaris’te olduğu belirlendi.