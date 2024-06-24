27 yıl sonra gelen mucize! Doktorlar "çocuğun olmaz" dedi ama yıllar sonra baba oldu

"27 YILDIR KURDUĞUM HAYAL GERÇEK OLDU"

İkinci evliliği ve tedavi sürecini anlatan Apaydın, "Sonra eşimle tanıştım. Onun da ikinci evliliği. İlk evliliğinden bir çocuğu vardı. O yüzden de o çocuğu da kendi çocuğum olarak kabullendim. Eşimin tavsiyesiyle bazı tedavi yöntemleri uygulamak için doktorlara başvurduk. İzmir, İstanbul ve Muğla'da bazı doktorlarla görüştük. Bana, 'Kısırsın, hiçbir şekilde çocuğun olmaz daha fazla boş yere para dökme' dendi. Sosyal medya üzerinden Gökalp hocayı bulduk ve Kayseri'ye geldik. Bir seneye yakın bir süre tedavi gördüm. Ne söylendiyse eşim ve ben birebir uyguladık. Sonrasında mucize bir şekilde çocuğum oldu. İnşallah bugün de alıp gidiyoruz. Şu an tam 1 haftalık. Bu his tarif edilemez. 27 yıldır kurduğum hayal gerçek oldu. Sanki ölüp tekrar doğmuşum gibi" diye konuştu.