2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde

Yaşı ispatlanan ve dünyanın en büyük, en yaşlı ve en görkemli çınarları arasına giren ‘Gedelme Çınarı', doğaseverleri bekliyor.

Çınarın yaşının 2 bin 700 olarak belirlenmesi ve yanında bulunan Gedelme Kalesi'nden daha yaşlı olması, ağacı ihtişamının yanı sıra, tarihe tanıklığıyla da özel kılıyor.