2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Gedelme Yaylası'ndaki 2 bin 700 yaşındaki tabiat anını Gedelme Çınarı ziyaretçilerini bekliyor. Platanus orientalis (Doğu Çınarı) türündeki ağaç 28 metre uzunluğu, 4,54 metre çapı ve 14,26 metrelik çevre genişliğiyle dikkat çekiyor.

2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 1

Yaşı ispatlanan ve dünyanın en büyük, en yaşlı ve en görkemli çınarları arasına giren ‘Gedelme Çınarı', doğaseverleri bekliyor. 

Çınarın yaşının 2 bin 700 olarak belirlenmesi ve yanında bulunan Gedelme Kalesi'nden daha yaşlı olması, ağacı ihtişamının yanı sıra, tarihe tanıklığıyla da özel kılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 2

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 700 rakımlı Gedelme Yaylasında bulunan yaklaşık 2700 yaşındaki tabiat anıtı Gedelma Çınarı, tüm 28 metrelik boyu, 4.54 metrelik çapı ve 14.26 metrelik çevre genişliğe sahip.

2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 3

Kemer ilçesine yaklaşık 15 km mesafede, 15 dakikalık bir yolculukla ulaşabilen yaylada yer alan ağacı yaz aylarında günde yaklaşık 1000 kişi ziyaret ediyor.

2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 4
2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 5
2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 6
2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 7
2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 8
2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 9
2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 10
2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 11
2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 12
2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde - 13
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