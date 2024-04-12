2700 yıllık çınar ziyaretçilerini bekliyor: 4,5 metre çapında, 28 metre yüksekliğinde
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Gedelme Yaylası'ndaki 2 bin 700 yaşındaki tabiat anını Gedelme Çınarı ziyaretçilerini bekliyor. Platanus orientalis (Doğu Çınarı) türündeki ağaç 28 metre uzunluğu, 4,54 metre çapı ve 14,26 metrelik çevre genişliğiyle dikkat çekiyor.
Yaşı ispatlanan ve dünyanın en büyük, en yaşlı ve en görkemli çınarları arasına giren ‘Gedelme Çınarı', doğaseverleri bekliyor.
Çınarın yaşının 2 bin 700 olarak belirlenmesi ve yanında bulunan Gedelme Kalesi'nden daha yaşlı olması, ağacı ihtişamının yanı sıra, tarihe tanıklığıyla da özel kılıyor.