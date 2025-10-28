28-29 Ekim bankalar açık mı, kapalı mı? Bugün özel bankalar ve kamu bankaları tatil mi, yarım gün mü açık?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin birçok yerinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ise Salı günü birçok işletme yarım gün çalışacak. Kamu kurumlarının yarım gün açık olması sebebiyle vatandaşlar, özel ve kamu bankalarının çalışma durumuna göre hareket edecek. Normal şartlarda bankalar haftanın beş günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 29 Ekim Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Peki 28 Ekim bankalar çalışıyor mu? Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? İşte, 28-29 Ekim bankaların çalışma bilgisi…
Mobil bankacılık, internet bankacılığı, telefon bankacılığıyla yapılamayan birçok işlem banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Özellikle kredi başvurusu, para transferi, nakit işlemler, döviz/alış satışı için şubeleri tercih edenler 28 Ekim’de çalışma saatlerine odaklandı. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 28 Ekim Salı günü öğleden sonra birçok kamu kurumu kapalı olacak. Kapalı olan kurumlar arasında nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, eczaneler ve bankalar da yer alıyor. Bankalar bugün 09.00 saatlerinde müşteri kabul etmeye başladı. Şubeler üzerinden öğle tatiline kadar işlem yapılabilecek. Peki Bugün bankalar yarım gün mü, açık mı, kapalı mı? İşte, bankalarda son durum…