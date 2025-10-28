28-29 Ekim borsa çalışma saatleri: Borsa bugün açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim'de borsa saat kaça kadar açık olacak?

28 Ekim borsa çalışma saatlerini merak eden yatırımcılar, resmi tatil takvimini araştırıyor. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve arefesi olan 28 Ekim'de 1,5 gün resmi tatil uygulanıyor. Bu yıl 28 Ekim'in salı gününe denk gelmesi nedeniyle, "Borsa bugün açık mı, yarım gün mü?" Sorusunun yanıtı merak edilmeye başladı. Peki, 28-29 Ekim borsa açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim'de borsa saat kaça kadar açık olacak?