28-29 Ekim borsa çalışma saatleri: Borsa bugün açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim'de borsa saat kaça kadar açık olacak?

28-29 Ekim borsa çalışma saatleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Ulusal bayramlardan olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 28 Ekim'de borsanın açık mı yoksa yarım gün mü çalıştığı merak ediliyor. Öte yandan yapılan açıklamaya göre borsada bugün takas işlemleri gerçekleşmeyecek. Peki, 28-29 Ekim borsa açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim'de borsa saat kaça kadar açık olacak?

28 Ekim borsa çalışma saatlerini merak eden yatırımcılar, resmi tatil takvimini araştırıyor. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve arefesi olan 28 Ekim'de 1,5 gün resmi tatil uygulanıyor. Bu yıl 28 Ekim'in salı gününe denk gelmesi nedeniyle, "Borsa bugün açık mı, yarım gün mü?" Sorusunun yanıtı merak edilmeye başladı. Peki, 28-29 Ekim borsa açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim'de borsa saat kaça kadar açık olacak?

28-29 EKİM'DE BORSA AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

Borsa İstanbul'da 28 Ekim Salı günü yarım gün seans yapılacak olup, 29 Ekim Çarşamba günü işlem gerçekleşmeyecek.

Buna göre; Borsa İstanbul'da bugün saat 13.00'a kadar işlem yapılabilecek. 29 Ekim'de ise borsa da işlemler gerçekleşmeyecek.

BUGÜN TAKAS YAPILMAYACAK

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasası'nda, bugünkü işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. Bugün takas yapılmayacak.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

