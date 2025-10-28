28 Ekim kuyumcular açık mı, kapalı mı? 28 Ekim'de kuyumcular saat kaça kadar açık?

28 Ekim kuyumcuların çalışma saatleri, altın fiyatlarındaki dalgalanma ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle merak ediliyor. Altın fiyatlarının bu hafta düşüşe geçmesi sebebiyle kuyumculara gidip altın bozduracak veya alacak olan vatandaşlar, "Kuyumcular bugün açık mı, kaça kadar açık?" Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim kuyumcular açık mı, kapalı mı? 28 Ekim'de kuyumcular saat kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arefesi olan 28 Ekim'de kuyumcuların açık olup olmadığı ve çalışma saatleri araştırılıyor. Altın fiyatlarının düşmesini fırsat bilen ve kuyumculara giderek altın alacak olan vatandaşlar, kuyumcuların mesai saatlerini merak ediyor. Peki, 28 Ekim kuyumcular açık mı, kapalı mı? 28 Ekim'de kuyumcular saat kaça kadar açık?

28 EKİM'DE KUYUMCULAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Kuyumcular hafta içi her gün hizmet veriyor. Pazar günleri kapalı olduğu bilinen kuyucuların resmi tatillerdeki çalışma durumu ise kuyucudan kuyumcuya farklılık gösterebilir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak.

28 Ekim Salı günü kuyumcuların bir bölümünün kapalı olacağı tahmin ediliyor. Ancak bölgenizdeki kuyumculara uğramadan önce telefonla bilgi alabilirsiniz.

Kuyucumlar genel olarak hafta içi saat 09:00 - 19:00 arasında mesai yapıyor.

