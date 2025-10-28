29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arefesi olan 28 Ekim'de kuyumcuların açık olup olmadığı ve çalışma saatleri araştırılıyor. Altın fiyatlarının düşmesini fırsat bilen ve kuyumculara giderek altın alacak olan vatandaşlar, kuyumcuların mesai saatlerini merak ediyor. Peki, 28 Ekim kuyumcular açık mı, kapalı mı? 28 Ekim'de kuyumcular saat kaça kadar açık?