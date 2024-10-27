28 Ekim Pazartesi günü PTT ve kargolar açık mı? 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? (2024 kargo çalışma saatleri)
28 Ekim Pazartesi günü (yarın) kargolar açık mı, çalışıyor mu? sorusunun yanıtı, kargo bekleyen veya kargo gönderimi yapacak olan kişiler tarafından merakla araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, 28 Ekim Pazartesi günü PTT ve kargoların açık olup olmayacağı sorgulanmaya başladı. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü PTT ve kargolar açık mı? 28-29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle kargoların çalışma saatlerini araştıran kişiler, 28 Ekim'de kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün olması nedeniyle kargoların saat kaça kadar hizmet verecekleri merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü (yarın) PTT ve kargolar açık mı? 28-29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu?