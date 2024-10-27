28 Ekim Pazartesi günü PTT ve kargolar açık mı? 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? (2024 kargo çalışma saatleri)

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.



MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Salı günü kapalı olması bekleniyor.