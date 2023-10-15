28 Ekim resmi tatil mi olacak? 28 Ekim yarım gün mü?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala, tatil araştırmaları da başladı. "28 Ekim yarım gün mü?" ve "29 Ekim resmi tatil mi?" sorularının yanıtını merak eden vatandaşlar, 28 Ekim'de tatil durumuna odaklandı. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi olacak? 28 Ekim yarım gün mü?
"28 Ekim yarım gün mü?" sorusunun yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram olduğu için resmi tatil statüsünde. İşte, konuya dair bilgiler...