28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 28 Ekim öğleden sonra okullar, hastaneler, bankalar ve üniversiteler açık mı, çalışıyor mu?

28-29 EKİM'DE NERELER KAPALI?

Bayram arifesi olan 28 Ekim’de yarım gün tatil uygulanırken, 29 Ekim’de resmi tatil dolayısıyla pek çok kurum ve kuruluş hizmet vermeyecek. 28 Ekim’de sadece öğleden sonra resmi tatil uygulandığı için bazı yerler yarım gün açık, yarım gün kapalıdır.



28 Ekim öğleden sonra kapalı olan yerler:



Devlet daireleri ve kamu kurumları (öğleden sonra kapalı)



Okullar (dersler öğleden sonra yapılmaz)



Üniversiteler (akademik faaliyetler öğleden sonra durur)



Bankalar (şubeler öğleden sonra kapanır)



Noterler (öğleden sonra kapalı)



PTT şubeleri (öğleden sonra kapalı)



Resmî işleyen birimlerde mesai 13.00’te sona erer.



Sabah saatlerinde tüm bu kurumlar normal hizmet verir, öğleden sonra tatil başlar.