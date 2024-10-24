28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? (2024 resmi tatil takvimi)
28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi sorularının yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet'in 101. Yılının coşkuyla kutlanacağı 29 Ekim'de her yıl olduğu gibi bu yılda birçok etkinlik düzenlenecek. 28 Ekim'in pazartesi gününe denk gelmesi ve 29 Ekim'in salı günü tatil olmasıyla birlikte öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplam 4 gün tatil yapacak. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala, 28 Ekim ve 29 Ekim ile ilgili tatil araştırmaları başladı. Milyonlarca öğrenci, "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?" Sorularına yanıt aramaya devam ederken, bir yandan da 2024 resmi tatil takvimi merak ediliyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?