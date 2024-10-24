28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? (2024 resmi tatil takvimi)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala, 28 Ekim ve 29 Ekim ile ilgili tatil araştırmaları başladı. Milyonlarca öğrenci, "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?" Sorularına yanıt aramaya devam ederken, bir yandan da 2024 resmi tatil takvimi merak ediliyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?