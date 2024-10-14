28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 28 Ekim ve 29 Ekim tarihleri için tatil araştırmaları yapılmaya başladı. Bu yıl Cumhuriyet'in 101. Yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yine coşkuyla kutlanacak. Milyonlarca öğrenci ise "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? - 1

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Sorusuna yanıt arayan milyonlarca öğrenci, internet üzerinden araştırmalara başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrenciler milli bayramlarda tatil yapıp yapmayacaklarını merak ediyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? - 2

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? - 3

Buna göre; 28 Ekim Pazartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? - 4

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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