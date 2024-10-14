28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 28 Ekim ve 29 Ekim tarihleri için tatil araştırmaları yapılmaya başladı. Bu yıl Cumhuriyet'in 101. Yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yine coşkuyla kutlanacak. Milyonlarca öğrenci ise "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Sorusuna yanıt arayan milyonlarca öğrenci, internet üzerinden araştırmalara başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrenciler milli bayramlarda tatil yapıp yapmayacaklarını merak ediyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?