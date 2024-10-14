28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim tatili ne zaman?
Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'e az bir zaman kala öğrenciler başta olmak üzere pek çok kişi tarih ve tatil araştırmalarına başladı. 28 Ekim ve 29 Ekim’de okulların ve bazı kurumların tatil olup olmayacağı merak edilen konulardan biri oldu. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim tatili ne zaman?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 101. yıl dönümü olacak. Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. Bu özel günde resmi tatil ilan ediliyor.