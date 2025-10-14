28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyetin 102. Yılı kutlanacak

29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olarak kabul edilir. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Cumhuriyet Bayramı, resmi törenler, konserler, fener alayları ve kutlamalarla ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Öğrenciler ve çalışanlar ise "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar.