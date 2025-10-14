28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyetin 102. Yılı kutlanacak

Ekim ayının son haftası yaklaşırken milyonlarca öğrenci, kamu ve özel sektör çalışanları, "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi" sorularına yanıt aramaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin 102. Yılı nedeniyle okullarda ve statlarda etkinlikler düzenlenecek. Peki, 28-29 Ekim tarihleri resmi tatil olacak mı, kamu kurumları ve okullar açık mı olacak? İşte 2025 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi.

29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olarak kabul edilir. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Cumhuriyet Bayramı, resmi törenler, konserler, fener alayları ve kutlamalarla ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Öğrenciler ve çalışanlar ise "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ OLACAK?

28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00’ten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erecek. Bu tarih, resmî olarak yarım gün tatil kabul ediliyor. Dolayısıyla 28 Ekim öğleden sonra kamu daireleri, bankalar ve okullar kapalı olacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yılı, ülke genelinde törenler, etkinlikler ve kutlamalarla karşılanacak. 29 Ekim günü resmi tatil olacak ve okullar, kamu kurumları bu tarihlerde kapalı olacak.

CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2025 yılında 29 Ekim Çarşamba günü tam gün, 28 Ekim Salı günü ise yarım gün tatil olacak. Kamu çalışanları ve okullar 28 Ekim Salı öğleden sonrasından 30 Ekim Perşembe sabahına kadar okula gitmeyecek ve çalışmayacak.

Bu durumda öğrenciler ve çalışanlar 1,5 günlük resmi tatil yapacak. Özel sektör çalışanları ise iş yerlerinin kararına göre izin kullanabilecek.

