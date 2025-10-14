28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyetin 102. Yılı kutlanacak
Ekim ayının son haftası yaklaşırken milyonlarca öğrenci, kamu ve özel sektör çalışanları, "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi" sorularına yanıt aramaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin 102. Yılı nedeniyle okullarda ve statlarda etkinlikler düzenlenecek. Peki, 28-29 Ekim tarihleri resmi tatil olacak mı, kamu kurumları ve okullar açık mı olacak? İşte 2025 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi.
29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olarak kabul edilir. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Cumhuriyet Bayramı, resmi törenler, konserler, fener alayları ve kutlamalarla ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Öğrenciler ve çalışanlar ise "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar.