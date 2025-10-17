28 Ekim yarım gün mü? Okullar, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları yarım gün mü açık?

Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Öğrenciler ve çalışanlar için 28-29 Mayıs programı belli oldu. Peki 28-29 Ekim yarım gün mü? İşte, 28 Ekim’de kapalı olan yerler…