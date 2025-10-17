28 Ekim yarım gün mü? Okullar, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları yarım gün mü açık?

Cumhuriyet’in 102. yılı Ekim ayında kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala yarım gün tatil olup olmadığı resmi devlet kurumlarında işleri olan vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Resmi tatillerde okullar, üniversiteler, özel ve kamu bankaları, eczaneler, hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer birçok kurum kapalı oluyor. Cumhuriyet’in ilan edilmesinin 102. yılı ülke genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte, resmi tatil bilgisi…

Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Öğrenciler ve çalışanlar için 28-29 Mayıs programı belli oldu. Peki 28-29 Ekim yarım gün mü? İşte, 28 Ekim’de kapalı olan yerler…

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ki 28 Ekim Salı günü saat 13.00’dan itibaren tatil olacak. Bu tarih, resmi olarak yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. 29 Ekim Çarşamba günü ise tam gün tatil olacak.

28 EKİM’DE KAPALI OLAN YERLER

28 Ekim Salı günü saat 13.00’dan sonra kamu kurumları kapalı olacak. Kamu ve özel bankalar yarım gün açık olurken bankaların çalışma saatlerine göre hareket eden Borsa İstanbul’da yarım gün tatil olacak.

Okullar, üniversiteler, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler öğleye kadar açık olacak. Hastanelerin acil servisleri tam gün hizmet vermeye devam edecek.

TATİL 1.5 GÜN SÜRECEK

2025 yılında 29 Ekim Çarşamba günü tam gün, 28 Ekim Salı günü ise yarım gün tatil olacak. Kamu çalışanları ve okullar 28 Ekim Salı öğleden sonrasından 30 Ekim Perşembe sabahına kadar okula gitmeyecek ve çalışmayacak.

Bu durumda öğrenciler ve çalışanlar 1,5 günlük resmi tatil yapacak. Özel sektör çalışanları ise iş yerlerinin kararına göre izin kullanabilecek.

