28 Ekim yarım gün mü? Okullar, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları yarım gün mü açık?
Cumhuriyet’in 102. yılı Ekim ayında kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala yarım gün tatil olup olmadığı resmi devlet kurumlarında işleri olan vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Resmi tatillerde okullar, üniversiteler, özel ve kamu bankaları, eczaneler, hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diğer birçok kurum kapalı oluyor. Cumhuriyet’in ilan edilmesinin 102. yılı ülke genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte, resmi tatil bilgisi…
Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Öğrenciler ve çalışanlar için 28-29 Mayıs programı belli oldu. Peki 28-29 Ekim yarım gün mü? İşte, 28 Ekim’de kapalı olan yerler…