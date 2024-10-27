28 Ekim (yarın) okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili)

28 Ekim'de okullar tatil mi yoksa yarım gün mü sorularına yanıt arayan milyonlarca öğrenci ve veli, 2024 yılı resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler yapılarak coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 101. Yılına özel yapılacak kutlamalar öncesinde ise birçok kişi, "28 Ekim'de okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?" sorularının yanıtı merak ediyor. Peki, 28 Ekim (yarın) okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim (yarın) okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili) - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi tatil araştırmaları devam ediyor. 29 Ekim'in bu yıl salı gününe denk gelmesiyle birlikte öğrenciler, "28 Ekim'de okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim ve 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı önceki yıllarda açıklanmıştı. Peki, 28 Ekim'de okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

28 Ekim (yarın) okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili) - 2

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai kamu, kurum ve kuruluşlarında yarım gün olarak işlenecek.

28 Ekim (yarın) okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili) - 3

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim (yarın) okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili) - 4

Buna göre; 28 Ekim Pazartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

28 Ekim (yarın) okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili) - 5

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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