28 Ekim (yarın) okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi tatil araştırmaları devam ediyor. 29 Ekim'in bu yıl salı gününe denk gelmesiyle birlikte öğrenciler, "28 Ekim'de okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim ve 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı önceki yıllarda açıklanmıştı. Peki, 28 Ekim'de okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?