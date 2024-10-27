28 Ekim (yarın) okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili)
28 Ekim'de okullar tatil mi yoksa yarım gün mü sorularına yanıt arayan milyonlarca öğrenci ve veli, 2024 yılı resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler yapılarak coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 101. Yılına özel yapılacak kutlamalar öncesinde ise birçok kişi, "28 Ekim'de okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?" sorularının yanıtı merak ediyor. Peki, 28 Ekim (yarın) okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi tatil araştırmaları devam ediyor. 29 Ekim'in bu yıl salı gününe denk gelmesiyle birlikte öğrenciler, "28 Ekim'de okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim ve 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı önceki yıllarda açıklanmıştı. Peki, 28 Ekim'de okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?